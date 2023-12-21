Бывшего тренера ПСЖ оправдали по делу о расизме

Экс-тренер ПСЖ Кристоф Гальтье был оправдан в деле о предполагаемых расистских высказываниях. Об этом сообщает издание Le Parisien.

В 2021-2022 годах, работая в Ницце, его обвиняли в расизме за предполагаемое замечание о количестве чернокожих и мусульман в команде.

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Также он был обвинен в использовании уничижительного термина в адрес алжирских футболистов и исключении Билаля Браими из состава во время Рамадана.

После задержания Гальтье могла грозить тюрьма до 3 лет. На недавнем слушании прокурор требовал 12 месяцев условного срока и штраф в 45 тысяч евро, однако суд Ниццы признал его невиновным.

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