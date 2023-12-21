Невероятная красота: ПСЖ оригинальным способом поздравила Мбаппе с днем рождения
Француз является живой легендой команды.
В среду, 20 декабря, нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет.
Пресс-служба французской команды опубликовала видео, показав то, как поздравила своего лидера.
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Неизвестный скульптор изобразил портрет Мбаппе с игральных кубов - вышло очень красиво.
Вместе с ПСЖ Килиан выиграл 12 трофеев - 5 раз стал чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок Франции, а также по два раза стал обладателем Суперкубка Франции и Кубка французской лиги.
Ранее Мудрик показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги.
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