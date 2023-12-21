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Невероятная красота: ПСЖ оригинальным способом поздравила Мбаппе с днем рождения

Француз является живой легендой команды.
Сегодня, 10:15
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В среду, 20 декабря, нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет.

Пресс-служба французской команды опубликовала видео, показав то, как поздравила своего лидера.

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Неизвестный скульптор изобразил портрет Мбаппе с игральных кубов - вышло очень красиво.

Вместе с ПСЖ Килиан выиграл 12 трофеев - 5 раз стал чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок Франции, а также по два раза стал обладателем Суперкубка Франции и Кубка французской лиги. 

Ранее Мудрик показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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