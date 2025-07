Роналду получил нового главного тренера в Ан-Насре

It's official: ✍️ Mr. Jorge Jesus is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛 Welcome, Mister! 🧠 pic.twitter.com/HdLo8PQce6

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...