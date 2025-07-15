iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду получил нового главного тренера в Ан-Насре

Жорже Жезуш сменил клуб в Саудовской Аравии.
Сегодня, 00:30       Автор: Игорь Мищук
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Португальский тренер Жорже Жезуш возглавил саудовский Ан-Наср, за который выступает его звездный соотечественник Криштиану Роналду.

О назначении нового наставника команды сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Читай также: Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром

Контракт 70-летнего португальского специалиста рассчитан на один сезон.

Во главе Ан-Наср он сменил Стефано Пиоли, который руководил командой в прошлом сезоне.

Последним местом работы Жезуша был другой саудовский клуб Аль-Хиляль, который он покинул в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 португалец приводил команду к чемпионству, а также завоевал Кубок Короля Саудовской Аравии и Суперкубок.

Ранее Криштиану Роналду откровенно оценил возможность стать тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жорже жезуш Аль-Хиляль ан-наср Чемпионат Саудовской Аравии

Статьи по теме

Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии
Саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана Саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана
Ан-Наср Роналду отдал в аренду свое многомиллионное приобретение Ан-Наср Роналду отдал в аренду свое многомиллионное приобретение
Флуминенсе обыграл Аль-Хиляль по пути в полуфинал Клубного ЧМ-2025 Флуминенсе обыграл Аль-Хиляль по пути в полуфинал Клубного ЧМ-2025

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"У нас есть план": Дюбуа выразил полную готовность к реваншу с Усиком
Другие страны00:30
Роналду получил нового главного тренера в Ан-Насре
Вчера, 23:55
Гимнастика23:55
"Сам не хочет быть украинцем": Президент НОК отреагировал на смену гражданства гимнастом Ковтуном
Сборные23:29
Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20
Бокс22:58
Усик презентовал в Лондоне восстановленную мозаику Аллы Горской, поврежденную в Мариуполе россиянами
Европа22:07
Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики
Европа21:35
Милан официально представил Модрича в качестве новичка
Киберспорт20:59
Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26
Бокс20:12
Бокс: расписание боев
Бокс20:08
Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK