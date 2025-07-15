Роналду получил нового главного тренера в Ан-Насре

Португальский тренер Жорже Жезуш возглавил саудовский Ан-Наср, за который выступает его звездный соотечественник Криштиану Роналду.

О назначении нового наставника команды сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

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Контракт 70-летнего португальского специалиста рассчитан на один сезон.

It's official: ✍️

Mr. Jorge Jesus is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome, Mister! 🧠 pic.twitter.com/HdLo8PQce6 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 14, 2025

Во главе Ан-Наср он сменил Стефано Пиоли, который руководил командой в прошлом сезоне.

Последним местом работы Жезуша был другой саудовский клуб Аль-Хиляль, который он покинул в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 португалец приводил команду к чемпионству, а также завоевал Кубок Короля Саудовской Аравии и Суперкубок.

Ранее Криштиану Роналду откровенно оценил возможность стать тренером.

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