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Футбол

Роналду откровенно оценил возможность стать тренером

Звездный нападающий поразмыслил об иной роли в футболе.
Сегодня, 12:26       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду высказался по поводу будущего после игровой карьеры. Тренерская работа не привлекает форварда аравийского Ан-Насра, сообщает клубный YouTube-канал.

Я не из тех людей, которые мыслят стандартно. Я не лучше других футболистов, но думаю иначе. Могу откровенно сказать, что тренерская карьера – не для меня. По крайней мере, не в ближайшие 5-10 или даже 20 лет. Хотя в жизни все может измениться, – заявил Роналду.

Опытный португалец в скором времени начнет свой 24-й сезон на профессиональном уровне. Недавно Роналду подписал новый 2-летний контракт с Ан-Насром. Следующей зимой ему исполнится 41.

Напомним, ранее Роналду прокомментировал пролонгацию договора с Ан-Насром.

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