"Мои амбиции не имеют финишной прямой": Роналду отреагировал на новый контракт с Ан-Насром

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду прокомментировал пролонгацию договора с аравийским грандом. Пятикратный обладатель Золотого мяча будет выступать на Ближнем Востоке до лета 2027 года.

"Мои амбиции не имеют финишной прямой. Стабильность, целеустремленность и коллективизм сделают нас лучше. И это та задача, над решением которой я работаю. Мы начинаем новый раздел!" – приводит слова Роналду Record.

Португальский нападающий перебрался в Ан-Наср в январе 2023 года. С тех пор он сыграл 105 матчей за столичный клуб, в которых оформил 93 мяча. Коллекцию трофеев Роналду пока пополнил Клубным кубком арабских чемпионов-2023.

К слову, ранее Ан-Наср вступил в переговоры с тренером Жорже Жезушем.

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