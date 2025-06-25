Ан-Наср начал переговоры с потенциальным тренером

Руководство Ан-Насра определилось с приоритетным кандидатом на должность главного тренера. Бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии обратился к Жорже Жезушу, сообщает Foot Mercato.

Опытный португалец в данный момент без работы. Он раньше дважды работал с аравийским Аль-Хилялем. В частности, в сезоне 2023/24 Жезуш привел гранд к чемпионскому титулу.

Весной 70-летний специалист был претендентом на должность наставника сборной Бразилии. Впрочем, местная федерация выбрала итальянца Карло Анчелотти. Ранее Жезуш тренировал бразильский Фламенго.

Тем временем форвард Криштиану Роналду близок к продлению контракта с Ан-Насром.

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