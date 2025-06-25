iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср начал переговоры с потенциальным тренером

Аравийский гранд простился со Стефано Пиоли.
Сегодня, 20:03       Автор: Антон Федорцив
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Руководство Ан-Насра определилось с приоритетным кандидатом на должность главного тренера. Бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии обратился к Жорже Жезушу, сообщает Foot Mercato.

Опытный португалец в данный момент без работы. Он раньше дважды работал с аравийским Аль-Хилялем. В частности, в сезоне 2023/24 Жезуш привел гранд к чемпионскому титулу.

Весной 70-летний специалист был претендентом на должность наставника сборной Бразилии. Впрочем, местная федерация выбрала итальянца Карло Анчелотти. Ранее Жезуш тренировал бразильский Фламенго.

Тем временем форвард Криштиану Роналду близок к продлению контракта с Ан-Насром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жорже жезуш ан-наср

Статьи по теме

Роналду остался без главного тренера Роналду остался без главного тренера
Роналду близок к продлению контракта со своим нынешним клубом Роналду близок к продлению контракта со своим нынешним клубом
Роналду раскрыл место продолжения карьеры Роналду раскрыл место продолжения карьеры
Роналду поразмыслил о завершении карьеры после победы в Лиге наций Роналду поразмыслил о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:10
NaVi получили соперника в плей-офф PGL Wallachia
Теннис20:45
Снигур вылетела во втором раунде квалификации Уимблдона
Теннис20:16
Ястремская на классе пробилась в четвертьфинал Истборна
Другие страны20:03
Ан-Наср начал переговоры с потенциальным тренером
Европа19:51
Защитник Фламенго привлек внимание Челси после очного матча на КЧМ
Европа19:44
Саутгейт прошел посвящение в рыцари
НХЛ19:30
Ванкувер выменял финалиста Кубка Стэнли
Другие19:30
Casino.ua расширяет игровое предложение: стартовало партнерство с Push Gaming
Европа19:20
Ньюкасл готов сделать Исака самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Другие страны19:15
Роналду подпишет новый контракт с Ан-Насром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK