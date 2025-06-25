Роналду подпишет новый контракт с Ан-Насром

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду определился со своим будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, португалец подпишет новый контракт с «желто-синими». Официальное объявление стоит ожидать в ближайшее время.

Новое соглашение будет действовать в течение следующего года или двух лет. Сторонам еще предстоит согласовать финальные детали.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср уволил тренера.

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