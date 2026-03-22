Дюрант обогнал Джордана в списке лучших бомбардиров

Форвард Хьюстона Кевин Дюрант сумел в матче против Майами превзойти легендарного Майкла Джордана.

Он набрал 27 очков при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных против Хит, что позволило ему обойти Джордана в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Теперь на счету Дюранта 32 294 очка за карьеру, у Майкла в активе 32 292 очка, он опустился на 6-е место, а форвард Рокетс занял пятое.

Congrats to @KDTrey5 of the @HoustonRockets for moving into 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/4vtDM0f1YN — NBA (@NBA) March 22, 2026

Следующим в топе идет Кобе Брайант, у которого 33 643 очка в 1346 матчах, а лидирует в этом списке Леброн Джеймс (43 241), на втором месте Карим Абдул-Джаббар (38 387), на третьем Карл Мэлоун (36 928).

Ранее другой игрок Хьюстона набрал дабл-дабл и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!