Дюрант обогнал Джордана в списке лучших бомбардиров

Набрал 27 очков и закрепляется в топ-5 лучших снайперов НБА.
Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Форвард Хьюстона Кевин Дюрант сумел в матче против Майами превзойти легендарного Майкла Джордана.

Он набрал 27 очков при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных против Хит, что позволило ему обойти Джордана в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Теперь на счету Дюранта 32 294 очка за карьеру, у Майкла в активе 32 292 очка, он опустился на 6-е место, а форвард Рокетс занял пятое.

Следующим в топе идет Кобе Брайант, у которого 33 643 очка в 1346 матчах, а лидирует в этом списке Леброн Джеймс (43 241), на втором месте Карим Абдул-Джаббар (38 387), на третьем Карл Мэлоун (36 928).

Ранее другой  игрок Хьюстона набрал дабл-дабл и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром.

