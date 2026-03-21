Центровой Хьюстона набрал дабл-дабл и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром

В свои 23 года уже делит 10 место с легендой НБА.
Сегодня, 13:56       Автор: Валентина Чорноштан
Альперен Шенгюн / Getty Images
Альперен Шенгюн / Getty Images

Альперен Шенгюн набрал 15 очков, 10 передач и 9 подборов в матче против Атланты Хоукс, который состоялся в ночь на 21 марта.

Он провел 17-й матч за карьеру с 10 и более передачами, тем самым сравнявшись с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром.

Теперь они вдвоем занимают 10-е место по количеству дабл-даблов 10+ передачами.

Добавим, что лидером в этой категории является Никола Йокич с 252 дабл-даблами, а на втором месте - Уилт Чемберлен с 81.

К слову, Селтикс оформили уникальное достижение в матчах с командами из Калифорнии.

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, Рух встретится с ЛНЗ УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, Рух встретится с ЛНЗ
Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту
Главный тренер Ман Сити оценивает шансы в Кубке лиги против Арсенала Главный тренер Ман Сити оценивает шансы в Кубке лиги против Арсенала
Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом" Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом"

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Последние новости

Украина16:20
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, Рух встретится с ЛНЗ
Гимнастика14:58
Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту
Европа14:23
Главный тренер Ман Сити оценивает шансы в Кубке лиги против Арсенала
НБА13:56
Центровой Хьюстона набрал дабл-дабл и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром
Бокс13:28
Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом"
Европа13:02
Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом
Европа12:43
Арбелоа о замене вратаря Реала и роли Лунина
Другие12:23
Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге
Бокс11:59
Чисора рассуждает о шансах Уордли против Дюбуа
НХЛ11:42
Анахайм обыграл Юту и укрепил лидерство в Тихоокеанском дивизионе
