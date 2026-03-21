Центровой Хьюстона набрал дабл-дабл и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром
В свои 23 года уже делит 10 место с легендой НБА.
Альперен Шенгюн набрал 15 очков, 10 передач и 9 подборов в матче против Атланты Хоукс, который состоялся в ночь на 21 марта.
Он провел 17-й матч за карьеру с 10 и более передачами, тем самым сравнявшись с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром.
Теперь они вдвоем занимают 10-е место по количеству дабл-даблов 10+ передачами.
Alperen Sengun ties Kareem for the 10th most 10-AST games by a center in NBA history.— Real App (@realapp) March 21, 2026
He's only 23 years old…
Добавим, что лидером в этой категории является Никола Йокич с 252 дабл-даблами, а на втором месте - Уилт Чемберлен с 81.
