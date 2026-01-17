iSport.ua
Футбол

Кадровая катастрофа Баварии. Очередной полузащитник получил травму

Лаймер получил серьёзную травму в матче с Кёльном.
Сегодня, 08:36       Автор: Валентина Чорноштан
Конрад Лаймер / Getty Images
Конрад Лаймер / Getty Images

В среду, 14 января, в матче против Кёльна хавбек Баварии получил травму.

Австриец Конрад Лаймер разорвал икроножную мышцу, сообщает официальный сайт мюнхенской Баварии. Отмечается, что игрок выбыл на длительный срок.

Из-за очередной травмы полузащитника немецкая команда оказалась в проблемном положении, ведь Йосип Станишич, который мог заменить Лаймера, также находится в лазарете, а у Киммиха проблемы с голеностопным суставом.

В этом сезоне в чемпионате Германии Лаймер забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

К слову, Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны или игрока из АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен конрад лаймер

