Кадровая катастрофа Баварии. Очередной полузащитник получил травму

Лаймер получил серьёзную травму в матче с Кёльном.

В среду, 14 января, в матче против Кёльна хавбек Баварии получил травму.

Австриец Конрад Лаймер разорвал икроножную мышцу, сообщает официальный сайт мюнхенской Баварии. Отмечается, что игрок выбыл на длительный срок.

Из-за очередной травмы полузащитника немецкая команда оказалась в проблемном положении, ведь Йосип Станишич, который мог заменить Лаймера, также находится в лазарете, а у Киммиха проблемы с голеностопным суставом.

В этом сезоне в чемпионате Германии Лаймер забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

