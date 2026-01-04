Манчестер Сити в самом конце матча упустил победу над Челси

В воскресенье, 4 января, Манчестер Сити принимал дома Челси в рамках 20-го тура АПЛ.

Первый тайм стал полной катастрофой для гостей. Сити полностью контролировал ход матча и только удача и Йоргенсен сохраняли нули на табло. И лишь на 43-й минуте Рейндерс сумел наконец открыть счет, расстреляв ворота в упор.

Во втором тайме преимущество хозяев было уже не таким абсолютным. На старте второй половины Нету почти сравнял счет, но потом Манчестер Сити снова начал натиск.

Нереализованные моменты Холанда, Шерки и Сильвы оставляли шанс для Челси, которым они и воспользовались. В самой концовке матча Фернандес со второй попытки сумел пробить Доннарумму и спасти матч для своей команды.

Манчестер Сити - Челси 1:1

Голы: Рейндерс, 42 - Фернандес, 90+4

