Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки

Форвард Жироны и сборной Украины Владислав Ванат идеально отпраздновал день рождения.

4 января украинцу исполнилось 24 года, и именно в этот Жирона отправилась в гости к Мальорке.

Сначала подарок своему партнеру сделал Виктор Цыганков, открыший счет в матче еще в первом тайме.

А во второй половине игры сам Ванат заработал и реализовал 11-метровый. К тому же, три очка, которые каталонцы могут заработать в этом матче, могут вывести их из зоны вылета.

