Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки

Украинцы решили подарить Жироне три очка.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Форвард Жироны и сборной Украины Владислав Ванат идеально отпраздновал день рождения. 

4 января украинцу исполнилось 24 года, и именно в этот Жирона отправилась в гости к Мальорке.

Сначала подарок своему партнеру сделал Виктор Цыганков, открыший счет в матче еще в первом тайме.

А во второй половине игры сам Ванат заработал и реализовал 11-метровый. К тому же, три очка, которые каталонцы могут заработать в этом матче, могут вывести их из зоны вылета.

Ранее также сообщалось, что Довбик мог бы перебраться в другой итальянский клуб.

