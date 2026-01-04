iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбика предложили итальянскому гранду

Рома ищет варианты трудоустройства для украинского нападающего.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома работает над январским трансфером своего украинского нападающего Артема Довбика, который больше не входит в дальнейшие планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на издание Il Tempo, "джаллоросси" уже предлагали 28-летнего футболиста нескольким европейским клубам, включая команды английской Премьер-лиги, среди которых ранее назывались Лидс, Вест Хэм, Сандерленд и Эвертон, а также представителям турецкой Суперлиги.

Читай также: Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика

Кроме того, по информации источника, в последние дни также была предпринята попытка договориться с Ювентусом о возможном переходе украинского форварда, однако ее результат пока остается неизвестным.

Несмотря на трудности с трансфером украинца, римский клуб нацелен на его продажу, чтобы освободить место для новых игроков атаки, которые больше подходят главному тренеру команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому 16 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико согласился отпустить в Рому своего нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус трансферы артем довбик

Статьи по теме

Турецкий клуб сделал предложение по полузащитнику Интера Турецкий клуб сделал предложение по полузащитнику Интера
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику "Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Ман Сити против Челси, парижское дерби
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина стартует в сезоне парным матчем с Винус Вильямс
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки
Формула 120:47
Стролл: Сама идея нового регламента немного печалит
Европа20:10
Милан хочет подписать чемпиона Италии
Другие страны19:58
Кубок африканских наций-2025: Марокко вышло в четвертьфинал, ЮАР будет противостоять Камеруну в 1/8 финала
Европа19:29
Реал с голами воспитанников разбил дома Бетис
Европа19:20
Ливерпуль упустил победу против Фулхэма
Европа19:03
Брентфорд и Эвертон устроили жаркую перестрелку
Бокс18:58
"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним
Европа18:34
Турецкий клуб сделал предложение по полузащитнику Интера
Европа18:19
Аморим: Я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK