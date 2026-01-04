Довбика предложили итальянскому гранду

Рома работает над январским трансфером своего украинского нападающего Артема Довбика, который больше не входит в дальнейшие планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на издание Il Tempo, "джаллоросси" уже предлагали 28-летнего футболиста нескольким европейским клубам, включая команды английской Премьер-лиги, среди которых ранее назывались Лидс, Вест Хэм, Сандерленд и Эвертон, а также представителям турецкой Суперлиги.

Кроме того, по информации источника, в последние дни также была предпринята попытка договориться с Ювентусом о возможном переходе украинского форварда, однако ее результат пока остается неизвестным.

Несмотря на трудности с трансфером украинца, римский клуб нацелен на его продажу, чтобы освободить место для новых игроков атаки, которые больше подходят главному тренеру команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому 16 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико согласился отпустить в Рому своего нападающего.

