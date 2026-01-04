iSport.ua
Милан хочет подписать чемпиона Италии

Ким Мин Чжэ может вернуться в Серию А.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Защитник Баварии Ким Мин Чжэ может вернуться в Серию А, пишет La Gazzetta dello Sport.

Милан активно интересуется корейским защитником и готов сделать предложение уже в январе.

"Россонери" ищут усиление защиты, однако готовы предложить только аренду с правом выкупа. Именно это клуб может предложить Баварии.

Но пока предложения не поступало неизвестно, согласится ли Бавария на такие условия. И захочет ли сам Ким вернутся в Италию.

У защитника есть опыт не только выступлений в Серии А, но и завоевания трофеев. Вместе с Наполи кореец выиграл скудетто в сезона-2022/23.

Ранее также сообщалось, что Интер получил предложение по своему хавбеку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ким мин чже

