iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи может арендовать у Баварии бывшего игрока

Действующие чемпионы нуждаются в усилении обороны.
Сегодня, 12:54
Ким Мин Чже / Getty Images
Ким Мин Чже / Getty Images

Наполи рассматривает вариант с возвращением защитника Ким Мин Чжэ. Об этом сообщает издание Calcio Napoli 24.

Неаполитанцы хотят арендовать корейского футболиста на следующий сезон. Проблемой может стать лишь высокая зарплата игрока, которая составляет 8,5 млн евро в год.

Читай также: Президент Наполи при одном условии попытается переманить тренера Милана

Напомним, Ким Мин Чжэ перешел в Баварию из Наполи прошлым летом за 50 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

В текущем сезоне на счету 27-летнего центрбека один гол и один ассист в 21 матче Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария наполи ким мин чже

Статьи по теме

Кингсли Коман впервые в карьере остался без чемпионского титула Кингсли Коман впервые в карьере остался без чемпионского титула
Бавария не планирует назначать Зидана Бавария не планирует назначать Зидана
Бавария провела переговоры с окружением Зидана Бавария провела переговоры с окружением Зидана
Вингер Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы Вингер Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:41
Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях
Олимпийские игры14:12
В Греции зажгли олимпийский огонь
Европа14:06
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа13:59
Ливерпуль нацелился на подписание защитника Спортинга
Лига Чемпионов13:55
Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Лига Чемпионов13:41
Лига чемпионов: Боруссия Д примет Атлетико, ПСЖ на выезде сыграет с Барселоной
Украина13:31
Голкипер сборной Украины сделал предложение своей девушке
Европа13:21
В Барселоне определились с планами на грядущее трансферное окно
Бокс13:07
Чжилей назвал самого сильного панчера в боксе
Лига Чемпионов13:05
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK