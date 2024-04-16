Наполи может арендовать у Баварии бывшего игрока

Наполи рассматривает вариант с возвращением защитника Ким Мин Чжэ. Об этом сообщает издание Calcio Napoli 24.

Неаполитанцы хотят арендовать корейского футболиста на следующий сезон. Проблемой может стать лишь высокая зарплата игрока, которая составляет 8,5 млн евро в год.

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Напомним, Ким Мин Чжэ перешел в Баварию из Наполи прошлым летом за 50 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

В текущем сезоне на счету 27-летнего центрбека один гол и один ассист в 21 матче Бундеслиги.

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