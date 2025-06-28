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Футбол

Ньюкасл готов подписать защитника Баварии

Английский клуб нацелился на Ким Мин Чжэ.
Сегодня, 10:30       Автор: Андрей Безуглый
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Ньюкасл намерен выкупить у Баварии их центрального защитника, пишет Флориан Плеттенберг.

"Сороки" намерены усилить защиту этим летом. Хорошим вариантом руководство клуба сочло Ким Мин Чжэ.

28-летний кореец уже дал свое согласие на переход, а Бавария, в свою очередь, так же не будет препятствовать трансферу.

Мюнхенцы оценили защитника в 30 млн евро, что не составит никаких проблем для Ньюкасла. 

Ранее также Ливерпуль подписал себе резервного кипера.

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