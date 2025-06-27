Ливерпуль бесплатно подписал резервного вратаря

Английский Ливерпуль закрыл очередной трансфер. "Красные" подписали голкипера Фредди Вудмана, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный вратарь перебрался на Энфилд бесплатно. Он стал свободным агентом после трех сезонов за Престон в Чемпионшипе. Условия контракта с мерсисайдцами неизвестны.

Вудман – воспитанник Ньюкасла. На взрослом уровне кипер также выступал за Кроули, шотландские Килмарнок и Абердин, Суонси и Борнмут. В составе сборной Англии U-20 вратарь стал чемпионом мира (2017).

Тем временем ливерпульский Эвертон пролонгировал договор капитана команды.

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