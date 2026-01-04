iSport.ua
Турецкий клуб сделал предложение по полузащитнику Интера

Галатасарай планирует арендовать с правом выкупа Давиде Фраттези.
Сегодня, 18:34
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Галатасарай ведет переговоры с миланским Интером по поводу перехода полузащитника Давиде Фраттези.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб предложил пять миллионов евро за аренду 26-летнего футболиста, а также 30 миллионов евро за его последующее полноценное подписание.

Самому игроку "львы" готовы предоставить высокую заработную плату.

Читай также: Интер отзовет хавбека из аренды

Впрочем, пока стороны не достигли соглашения, поскольку "нерадзурри" хотят включить в сделку простые условия в виде небольшого количества матчей, после которых выкуп хавбека станет обязательным.

В нынешнем сезоне Фраттези принял участие в 15 матчах Интера во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Фраттези претендует еще один турецкий гранд, а также Ювентус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы галатасарай Интер Милан Давиде Фраттези

