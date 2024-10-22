Ключевой игрок Баварии объявил о разводе с женой после четырех лет брака

Корейский защитник Ким Мин Чжэ разошелся со своей уже бывшей возлюбленной.

Центральный защитник Баварии и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ развелся с женой после четырех лет брака.

Об этом 27-летний футболист сообщил посредством пресс-релиза от своей агентства Orange Bowl.

Читай также: Бавария обновила клубный логотип

"После тщательного обдумывания Ким Мин Чжэ решил расторгнуть свой брак и полюбовно завершил бракоразводный процесс.

Пара приняла решение развестись из-за различий в характерах и продолжит поддерживать друг друга, когда их пути разойдутся. Как родители, они будут уделять первоочередное внимание своему ребенку.

Мы приносим извинения за то, что сообщаем неприятные новости фанатам, которые поддерживали и любили Ким Мин Чжэ. Как всегда, он по-прежнему стремится показывать лучшее, на что он способен на поле", - приводит allkpop.com текст заявления Orange Bowl.

Ким Мин Чжэ и Ан Чжи Мин были женаты с 2020 года. У пары есть общая дочь.

В нынешнем сезоне корейский защитник провел за Баварию во всех турнирах десять матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что основной игрок Баварии перенес операцию после тяжелой травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!