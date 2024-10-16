Бавария обновила клубный логотип
Мюнхенцы решили немного изменить цветовую палитру на существующей эмблеме.
Мюнхенская Бавария обновила клубный логотип
Несколько дней назад мюнхенцы сменили аватарки в соцсетях на обновленный вариант эмблемы.
Логотип получил лишь косметические изменения. Красный и синий цвета стали более яркими чем на предыдущем варианте.
Напомним, ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с одной из легенд клуба.
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