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Бавария обновила клубный логотип

Мюнхенцы решили немного изменить цветовую палитру на существующей эмблеме.
Сегодня, 15:54

Мюнхенская Бавария обновила клубный логотип

Несколько дней назад мюнхенцы сменили аватарки в соцсетях на обновленный вариант эмблемы.

Логотип получил лишь косметические изменения. Красный и синий цвета стали более яркими чем на предыдущем варианте.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с одной из легенд клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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