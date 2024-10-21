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Основной игрок Баварии перенес операцию после тяжелой травмы

Александару Павловичу провели хирургическое вмешательство.
Сегодня, 16:37
Александар Павлович / Getty Images
Александар Павлович / Getty Images

Полузащитник Баварии Александар Павлович перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщил сам игрок.

Павлович поблагодарил поклонников клуба за поддержку и пообещал, что вернется на поле еще лучше.

"Спасибо за ваши добрые сообщения. Операция прошла успешно. Теперь я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь сильнее", - написал Александар на своей странице в Instagram.

В этом сезоне 20-летний опорный хавбек начал отыгрывать важную роль в стане «красных», отыграв 9 матчей, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

Немец получил перелом ключицы в матче 7-го тура Бундеслиги против Штуттгарта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Александар Павлович

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