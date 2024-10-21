Основной игрок Баварии перенес операцию после тяжелой травмы
Александару Павловичу провели хирургическое вмешательство.
Полузащитник Баварии Александар Павлович перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщил сам игрок.
Павлович поблагодарил поклонников клуба за поддержку и пообещал, что вернется на поле еще лучше.
"Спасибо за ваши добрые сообщения. Операция прошла успешно. Теперь я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь сильнее", - написал Александар на своей странице в Instagram.
В этом сезоне 20-летний опорный хавбек начал отыгрывать важную роль в стане «красных», отыграв 9 матчей, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.
Немец получил перелом ключицы в матче 7-го тура Бундеслиги против Штуттгарта.
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