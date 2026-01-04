iSport.ua
Ванат и Цыганков принесли Жироне уверенную победу

Украинский форвард отметился в свой день рождения.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Мальорка - Жирона / Getty Images
Мальорка - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 4 января, Мальорка принимала дома Жирону. Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе, а Владислав Крапивцов остался в запасе.

Жирона сразу взяли мяч под контроль и не особо спешила доставить его в воротам. Лишь на 25-й миуте итогом долгой комбинации стал гола Цыганкова.

До конца тайма событий было немного, а вот со стартом второй половины Мальорка сумела отыграться. Однако взятие ворот было отменено VAR по причине офсайда.

В целом хозяева выглядели более собранными, однако ошибка защитика перечеркнула все их старания. Кипер Мальорки отобрал мяч у Ваната с нарушением, и сам украинец уверенно оформил пенальти.

В конце матча каталонцы все же привезли пенальти и в свои ворота, и Мурики вернул в матч немного интриги. По итогам матча три очка позволили Жироне хотя бы на время подняться из зоны вылеты.

Мальорка - Жирона 1:2
Голы: Мурики (пенальти), 90+1Цыганков, 25, Ванат (пенальти), 63

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона Владислав Ванат

