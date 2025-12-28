iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари

Главное – вера, профессионализм и борьба до конца.
Сегодня, 12:01       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился мыслями о том, что лиссабонская команда набирает форму в течение сезона.

История Бенфики показывает, что порой команда медленно набирает форму, но в большинстве случаев – нет. Льюис Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах Формулы-1, но он выиграл семь или восемь титулов. У него больше всего чемпионских званий.

"В последние два года Бенфика медленно разгонялась, но это клуб с наибольшим количеством трофеев в Португалии. Такая мотивация нам не нужна".

Также специалист назвал мотивацию команды:

"Наша мотивация – собственная гордость, профессионализм, борьба до предела и вера в то, что только математика определяет, возможен титул или нет. Мы будем продолжать в том же духе в каждом матче".

В воскресенье, 28 декабря, Бенфика сыграет в гостях против Браги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо

Статьи по теме

Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой" Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Моуриньо оценил шансы Бенфики на выход в плей-офф ЛЧ Моуриньо оценил шансы Бенфики на выход в плей-офф ЛЧ
Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Бокс: расписание боев
Бокс13:38
Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта
Украина13:17
Александр Караваев провёл юбилейный матч
Европа12:52
Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко
Европа12:46
Полузащитник Ман Сити возглавил список по количеству созданных голевых моментов
Европа12:01
Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари
Бокс11:23
Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика
Европа10:51
Манчестер Юнайтед нацелились на нападающего сборной Мали
Биатлон10:29
Семеренко – о первом личном подиуме: Я верила в себя, они – нет
НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK