Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился мыслями о том, что лиссабонская команда набирает форму в течение сезона.

История Бенфики показывает, что порой команда медленно набирает форму, но в большинстве случаев – нет. Льюис Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах Формулы-1, но он выиграл семь или восемь титулов. У него больше всего чемпионских званий.

"В последние два года Бенфика медленно разгонялась, но это клуб с наибольшим количеством трофеев в Португалии. Такая мотивация нам не нужна".

Также специалист назвал мотивацию команды:

"Наша мотивация – собственная гордость, профессионализм, борьба до предела и вера в то, что только математика определяет, возможен титул или нет. Мы будем продолжать в том же духе в каждом матче".

В воскресенье, 28 декабря, Бенфика сыграет в гостях против Браги.

