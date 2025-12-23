iSport.ua
Судаков и Трубин провели хороший матч в чемпионате Португалии

Украинское дуо получило неплохие оценки.
Сегодня, 07:49       Автор: Василий Войтюк
Судаков против Фамаликана / Getty Images
В рамках 15-го тура чемпионата Португалии лиссабонская Бенфика провела поединок против Фамаликана и одержала победу со счетом 1:0, а единственный гол забил Вангелис Павлидис с пенальти в первом тайме.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получил в этом матче от Жозе Моуриньо место в старте на левом фланге атакы "орлов". Хавбек отыграл 81 минуту, после чего был заменен.

Всего Судаков успел отдать 21 точный пас (из 30), выполнить 6 навесов (только один точный) и наннести один удар в створ ворот. Неплохо показал себя в единоборствах (8 выигранных из 10 "внизу" и еще 1 из 2 "вверху"). Портал SofaScore оценил действия игрока оценкой 7,3.

Также бал 7,3 получил и Анатолий Трубин, который вновь провел матч в основе. У голкипера было не так много работы, но все же он совершил два сейва (удары суммарно были оценены в 0,41 xG), один из которых после удара с пределов штрафной площади. 

Ранее ISPORT рассказывал, как Судаков насмешил португальських фанатов своей реакцией на юбилейную победу Моуриньо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценки Анатолий Трубин Георгий Судаков

