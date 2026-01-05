iSport.ua
Интер разбил Болонью и стал лидером чемпионата

Команда Кристиана Киву выиграла пятый матч подряд.
Сегодня, 00:02       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Интер занял первую строчку чемпионата Италии после уверенной победы над Болоньей.

Несмотря на ощутимое преимущество "нерадзурри", в первом тайме был забит лишь один гол. Зелински открыл счет лишь в концовке тайма.

Во второй же половине игры по голу на свой счет записали форварды Интера Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, а Болонье пришлось довольствоваться голом престижа.

Таким образом Интер теперь лидер Серии А после 17-ти туров. На одно очко от команды Кристиана Киву отстает Милан, и на два - Наполи.

Интер - Болонья 3:1
Голы: Зелински, 39, Мартинес, 48, Тюрам, 74 - Кастро, 83

