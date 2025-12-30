НБА: Миннесота разгромила Чикаго, Голден Стейт выиграл у Бруклина
В ночь на вторник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно одинадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 30 декабря
Вашингтон – Финикс – 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
Вашингтон: Джонсон (24), Макколум (17), Кулибали (13 + 7 подборов), Уоткинс (3), Сарр (2) – старт; Шемпени (11), Керрингтон (10), Райли (10), Бегли (7 + 7 подборов), Бренем (4), Джонсон (0), Хилл (0).
Финикс: Брукс (26), Хиллеспи (25 + 6 передач), Букер (22), О’Нил (15), Игодаро (6 + 10 подборов) – старт; Гудвин (14 + 7 подборов), Ливерс (3), Буэй (2), Ричардс (2 + 9 подборов), Хейс-Дэвис (0), Флеминг (0), Малуач (0).
Шарлотт – Милуоки – 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
Шарлотт: Миллер (31 + 8 подборов), Болл (26 + 7 передач + 6 потерь), Диабате (14 + 9 подборов), Бриджес (3), Джеймс (0) – старт; Секстон (16 + 8 передач), Грин (10), Макнили (7), Холл (3), Салон (3 + 11 подборов), Менн (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 7 передач), Тернер (23 + 4 блок-шота), Портер (15 + 11 передач), Роллинз (13), Грин (5) – старт; Портис (25), Трент (9), Кузма (6), Г. Харрис (3), Симс (0).
Бруклин – Голден Стейт – 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Бруклин: Портер (27 + 9 подборов), Демин (23), Клекстон (15 + 9 подборов), Клауни (11), Мэнн (4) – старт; Томас (13), Траоре (9), Шарп (3), Пауэлл (2), Вольф (0).
Голден Стейт: Карри (27), Батлер (21), Др. Грин (7), Муди (4), Пост (3) – старт; Джексон-Дэвис (11), Пейтон II (10), Мелтон (10 + 8 подборов), Ричард (10), Подземски (7), Хильд (6), Спенсер (4), Сантос (0).
Майами – Денвер – 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
Майами: Пауэлл (25), Вейр (19 + 9 подборов), Уиггинс (19 + 6 передач), Адебайо (13 + 10 подборов), Митчелл (10 + 9 передач) – старт; Йович (22), Хакес (20 + 11 передач), Смит (11), Ларссон (3), Фонтеккьо (3), Джонсон (2), Якучионис (0), Гарднер (0).
Денвер: Йокич (21 + 8 передач), Дж. Мюррей (20 + 11 передач), Хардуэй (16), Джонс (16), Уотсон (11) – старт; Б. Браун (15), Валанчюнас (6), Холмс (4), Стротер (4), Ннаджи (4), Пикетт (2), Джонс (2), Тайсон (2).
Торонто – Орландо – 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)
Торонто: Ингрем (17 + 9 подборов), Барнс (13 + 11 подборов), Мамукелашвили (13), Агбаджи (10), Куикли (4) – старт; Шед (19), Дик (15), Уолтер (10 + 7 подборов), Мюррей-Бойлс (4 + 12 подборов), Беттл (2), Бамба (0).
Орландо: Блэк (27), Банкеро (23 + 15 подборов + 10 передач), Бэйн (18), Джонс (10), Картер (9) – старт; Ричардсон (7), да Силва (6), Кейн (3), Битадзе (2), Пенда (1), Айзек (0).
Новый Орлеан – Нью-Йорк – 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
Новый Орлеан: Уильямсон (32), Бэй (26 + 6 передач), Мерфи (21), Куин (7 + 9 подборов + 6 передач), Фирс (4) – старт; Пул (26), Пиви (3), Хоукинс (2), Мисси (2), Луни (2 + 9 подборов).
Нью-Йорк: Брансон (28 + 10 передач), Ануноби (23 + 11 подборов), Диавара (18), Таунс (12 + 12 подборов), Бриджес (6 + 10 передач) – старт; Макбрайд (14), Ябуселе (9), Кларксон (9), Колек (7), Маккаллар (2), Джемисон (2), Хукпорти (0).
Оклахома – Атланта – 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39 + 6 передач), Холмгрен (24 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (20 + 9 подборов + 7 передач), Уоллес (17 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Карузо (16 + 9 подборов), Митчелл (10), Карлсон (6), Уиггинс (2), Джо (0), К. Уильямс (0).
Атланта: Александер-Уокер (30), Оконгву (26 + 14 подборов + 6 передач), Крейчи (18), Дэниэлс (13 + 7 передач), Рисаше (12) – старт; Кеннард (12), Уоллес (9), Ньюэлл (9), Гуйе (0).
Сан-Антонио – Кливленд – 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 14 подборов), Касл (15 + 8 передач + 5 потерь), Фокс (14), Васселл (7), Барнс (3) – старт; Харпер (11), Корнет (10 + 9 подборов), К. Джонсон (8), Шемпени (7), Брайан (0).
Кливленд: Аллен (27 + 10 подборов), Э. Мобли (16 + 7 подборов), Гарленд (15 + 11 передач), Митчелл (10 + 7 передач), Уэйд (10) – старт; Хантер (11 + 9 подборов), Тайсон (11), Томлин (6), Меррилл (5), Портер (2).
Хьюстон – Индиана – 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
Хьюстон: Дюрэнт (30), Смит (21 + 10 подборов), Томпсон (20 + 8 подборов + 7 передач), Исон (13 + 8 подборов), Адамс (8) – старт; Шеппард (13), Финни-Смит (6), Капелла (6 + 7 подборов), Окоги (3), Дэвисон (2), Тейт (2), Грин (2), А. Холидей (0).
Индиана: Сиакам (23), Матурин (14), Нембхард (11), Ферфи (9), Хафф (8) – старт; Несмит (14), Уокер (12), Джексон (7), Макконнелл (6), Питер (6), Джонс (4), Поттер (3 + 6 передач), Томпсон (2), Брэдли (0).
Чикаго – Миннесота – 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
Чикаго: Вучевич (23), Бузелис (13), Гидди (11), Окоро (4), Уайт (0) – старт; Смит (12), Джонс (11), Досунму (10 + 7 передач), Хертер (8), Уильямс (7), Филлипс (2), Картер (0), Терри (0).
Миннесота: Эдвардс (23), Рэндл (17 + 14 передач), Дивинченцо (12), Гобер (9 + 10 подборов + 4 блок-шота), Макдениэлс (7) – старт; Рид (33 + 7 подборов), Хайленд (12), Кларк (11), Диллингем (5), Миллер (3), Джузенг (2), Конли (2), Беранже (0).
Портленд – Даллас – 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)
Портленд: Авдия (27 + 9 подборов + 11 передач + 8 потерь), Шарп (24), Клинген (18 + 11 подборов), Камара (9), Сиссоко (6) – старт; Лав (24), Рупер (9), Р. Уильямс (8 + 8 подборов), Ян Хансен (0).
Даллас: Кристи (25), Геффорд (17 + 10 подборов), Флегг (15 + 7 передач + 5 потерь), Вашингтон (8), Нембхард (0 + 6 передач) – старт; Уильямс (22), Маршалл (17), Томпсон (14), Пауэлл (2), Калеб Мартин (2).
