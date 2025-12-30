iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Миннесота разгромила Чикаго, Голден Стейт выиграл у Бруклина

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:50       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на вторник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно одинадцать матчей.

Результаты матчей НБА за 30 декабря

Вашингтон – Финикс – 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)

Вашингтон: Джонсон (24), Макколум (17), Кулибали (13 + 7 подборов), Уоткинс (3), Сарр (2) – старт; Шемпени (11), Керрингтон (10), Райли (10), Бегли (7 + 7 подборов), Бренем (4), Джонсон (0), Хилл (0).

Финикс: Брукс (26), Хиллеспи (25 + 6 передач), Букер (22), О’Нил (15), Игодаро (6 + 10 подборов) – старт; Гудвин (14 + 7 подборов), Ливерс (3), Буэй (2), Ричардс (2 + 9 подборов), Хейс-Дэвис (0), Флеминг (0), Малуач (0).

Шарлотт – Милуоки – 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)

Шарлотт: Миллер (31 + 8 подборов), Болл (26 + 7 передач + 6 потерь), Диабате (14 + 9 подборов), Бриджес (3), Джеймс (0) – старт; Секстон (16 + 8 передач), Грин (10), Макнили (7), Холл (3), Салон (3 + 11 подборов), Менн (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 7 передач), Тернер (23 + 4 блок-шота), Портер (15 + 11 передач), Роллинз (13), Грин (5) – старт; Портис (25), Трент (9), Кузма (6), Г. Харрис (3), Симс (0).

Бруклин – Голден Стейт – 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)

Бруклин: Портер (27 + 9 подборов), Демин (23), Клекстон (15 + 9 подборов), Клауни (11), Мэнн (4) – старт; Томас (13), Траоре (9), Шарп (3), Пауэлл (2), Вольф (0).

Голден Стейт: Карри (27), Батлер (21), Др. Грин (7), Муди (4), Пост (3) – старт; Джексон-Дэвис (11), Пейтон II (10), Мелтон (10 + 8 подборов), Ричард (10), Подземски (7), Хильд (6), Спенсер (4), Сантос (0).

Майами – Денвер – 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)

Майами: Пауэлл (25), Вейр (19 + 9 подборов), Уиггинс (19 + 6 передач), Адебайо (13 + 10 подборов), Митчелл (10 + 9 передач) – старт; Йович (22), Хакес (20 + 11 передач), Смит (11), Ларссон (3), Фонтеккьо (3), Джонсон (2), Якучионис (0), Гарднер (0).

Денвер: Йокич (21 + 8 передач), Дж. Мюррей (20 + 11 передач), Хардуэй (16), Джонс (16), Уотсон (11) – старт; Б. Браун (15), Валанчюнас (6), Холмс (4), Стротер (4), Ннаджи (4), Пикетт (2), Джонс (2), Тайсон (2).

Торонто – Орландо – 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)

Торонто: Ингрем (17 + 9 подборов), Барнс (13 + 11 подборов), Мамукелашвили (13), Агбаджи (10), Куикли (4) – старт; Шед (19), Дик (15), Уолтер (10 + 7 подборов), Мюррей-Бойлс (4 + 12 подборов), Беттл (2), Бамба (0).

Орландо: Блэк (27), Банкеро (23 + 15 подборов + 10 передач), Бэйн (18), Джонс (10), Картер (9) – старт; Ричардсон (7), да Силва (6), Кейн (3), Битадзе (2), Пенда (1), Айзек (0).

Новый Орлеан – Нью-Йорк – 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)

Новый Орлеан: Уильямсон (32), Бэй (26 + 6 передач), Мерфи (21), Куин (7 + 9 подборов + 6 передач), Фирс (4) – старт; Пул (26), Пиви (3), Хоукинс (2), Мисси (2), Луни (2 + 9 подборов).

Нью-Йорк: Брансон (28 + 10 передач), Ануноби (23 + 11 подборов), Диавара (18), Таунс (12 + 12 подборов), Бриджес (6 + 10 передач) – старт; Макбрайд (14), Ябуселе (9), Кларксон (9), Колек (7), Маккаллар (2), Джемисон (2), Хукпорти (0).

Оклахома – Атланта – 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39 + 6 передач), Холмгрен (24 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (20 + 9 подборов + 7 передач), Уоллес (17 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Карузо (16 + 9 подборов), Митчелл (10), Карлсон (6), Уиггинс (2), Джо (0), К. Уильямс (0).

Атланта: Александер-Уокер (30), Оконгву (26 + 14 подборов + 6 передач), Крейчи (18), Дэниэлс (13 + 7 передач), Рисаше (12) – старт; Кеннард (12), Уоллес (9), Ньюэлл (9), Гуйе (0).

Сан-Антонио – Кливленд – 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)

Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 14 подборов), Касл (15 + 8 передач + 5 потерь), Фокс (14), Васселл (7), Барнс (3) – старт; Харпер (11), Корнет (10 + 9 подборов), К. Джонсон (8), Шемпени (7), Брайан (0).

Кливленд: Аллен (27 + 10 подборов), Э. Мобли (16 + 7 подборов), Гарленд (15 + 11 передач), Митчелл (10 + 7 передач), Уэйд (10) – старт; Хантер (11 + 9 подборов), Тайсон (11), Томлин (6), Меррилл (5), Портер (2).

Хьюстон – Индиана – 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)

Хьюстон: Дюрэнт (30), Смит (21 + 10 подборов), Томпсон (20 + 8 подборов + 7 передач), Исон (13 + 8 подборов), Адамс (8) – старт; Шеппард (13), Финни-Смит (6), Капелла (6 + 7 подборов), Окоги (3), Дэвисон (2), Тейт (2), Грин (2), А. Холидей (0).

Индиана: Сиакам (23), Матурин (14), Нембхард (11), Ферфи (9), Хафф (8) – старт; Несмит (14), Уокер (12), Джексон (7), Макконнелл (6), Питер (6), Джонс (4), Поттер (3 + 6 передач), Томпсон (2), Брэдли (0).

Чикаго – Миннесота – 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)

Чикаго: Вучевич (23), Бузелис (13), Гидди (11), Окоро (4), Уайт (0) – старт; Смит (12), Джонс (11), Досунму (10 + 7 передач), Хертер (8), Уильямс (7), Филлипс (2), Картер (0), Терри (0).

Миннесота: Эдвардс (23), Рэндл (17 + 14 передач), Дивинченцо (12), Гобер (9 + 10 подборов + 4 блок-шота), Макдениэлс (7) – старт; Рид (33 + 7 подборов), Хайленд (12), Кларк (11), Диллингем (5), Миллер (3), Джузенг (2), Конли (2), Беранже (0).

Портленд – Даллас – 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)

Портленд: Авдия (27 + 9 подборов + 11 передач + 8 потерь), Шарп (24), Клинген (18 + 11 подборов), Камара (9), Сиссоко (6) – старт; Лав (24), Рупер (9), Р. Уильямс (8 + 8 подборов), Ян Хансен (0).

Даллас: Кристи (25), Геффорд (17 + 10 подборов), Флегг (15 + 7 передач + 5 потерь), Вашингтон (8), Нембхард (0 + 6 передач) – старт; Уильямс (22), Маршалл (17), Томпсон (14), Пауэлл (2), Калеб Мартин (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Александр Грицив - о бое Усика с Уайлдером: Команда хочет расширить свою популярность на cевероамериканский континент Александр Грицив - о бое Усика с Уайлдером: Команда хочет расширить свою популярность на cевероамериканский континент
Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
Йокич получил травму колена в матче с Хит Йокич получил травму колена в матче с Хит
Молодой талант Лиги 1 интересует Милан Молодой талант Лиги 1 интересует Милан

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Марокко разбил Замбию
просмотров

Последние новости

Бокс10:54
Александр Грицив - о бое Усика с Уайлдером: Команда хочет расширить свою популярность на cевероамериканский континент
Европа10:23
Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
НБА10:04
Йокич получил травму колена в матче с Хит
Европа09:49
Молодой талант Лиги 1 интересует Милан
НХЛ09:05
НХЛ: Эдмонтон уступил Виннипегу, Калгари обыграло Бостон
НБА08:50
НБА: Миннесота разгромила Чикаго, Голден Стейт выиграл у Бруклина
Формула 108:26
Инженер Макса Ферстаппена ведет переговоры о смене команды
Европа08:01
Оценка Малиновского в матче Рома – Дженоа
Европа07:31
Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты
Европа07:10
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK