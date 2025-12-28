Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона

Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл в этом сезоне.

В матче против Орландо лидер Денвера Никола Йокич набрал 34 очка, 21 подбор и 12 передач, однако такой результативности серба не хватило, чтобы победить Мэджик.

Этот трипл-дабл стал для Йокича 16-м в сезоне. Добавим, что центровой провел свой 8-й матч в карьере с показателями 30-20-10, уступая по количеству таких игр только Уилту Чемберлену, у которого их 16.

