НБА: Юта с Михайлюком победила Сан-Антонио, а Милуоки обыграл Чикаго
В ночь на воскресенье, 28 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялись 9 матчей.
Среди этих игр была встреча Юта Джаз, в которой играет Святослав Михайлюк. За 14 минут на площадке украинец набрал 3 очка против Сан-Антонио.
Результаты матчей НБА за 28 декабря
Сан-Антонио – Юта – 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29)
Сан-Антонио: Вембаньяма (32 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Касл (20 + 7 передач), Вассел (11), Шемпени (4), Барнс (3) – старт; К. Джонсон (27+10 подборов), Харпер (7+7 подборов + 12 передач), Корнет (7+8 подборов), Брайан (3), Сохан (0), Маклафлин (0), Уотерс (0).
Юта: Маркканен (29), Джордж (28 + 6 передач), Нуркич (16 + 7 подборов + 6 передач), Сенсабо (11), Михайлюк (3) – старт; Клейтон (17), Уильямс (8), Коллиер (7), Филипповский (6+6 передач), Хендрикс (2).
Сакраменто – Даллас – 113:107 (31:23, 28:21, 29:33, 25:30)
Сакраменто: Вестбрук (21+9 передач), Эллис (21), Рейно (19), Дерозан (9+6 передач), Ачиува (5+9 подборов) – старт; Шредер (10), Макдермотт (9), Клиффорд (8+9 подборов), Монк (7), Кардвелл (4+8 подборов).
Даллас: Флегг (23 + 5 потерь), Вашингтон (17 + 4 блок-шота), Геффорд (11 + 7 подборов), Кристи (9 + 7 подборов), Нембхард (9) – старт; Томпсон (14), Маршалл (11), Рассел (7), Харди (5), Павелл (1+11 подборов), Калеб Мартин (0), Сиссе (0).
Новый Орлеан – Финикс – 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30)
Новый Орлеан: Мерфи (24), Квинн (21 + 11 подборов), Фирс (18 + 8 подборов), Бэй (17), Макгауэнс (0) – старт; Уильямсон (22), Альварадо (7), Мисси (4+8 подборов), Пул (1), Пиви (0).
Финикс: Букер (20), Брукс (18), Гиллеспи (17 + 7 подборов + 7 передач), О’Нил (15), Игодаро (8 + 10 подборов) – старт; Гудвин (16+9 подборов), Буэй (12), Уильямс (10+8 подборов), Флеминг (5), Ричардс (2), Ливерс (0).
Орландо – Денвер – 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33)
Орландо: Блэк (38), Бэйн (24+6 передач), Картер (18+7 подборов), Банкеро (12+6 передач), Джонс (0+6 передач) – старт; да Силва (17), Кейн (7), Айзек (5), Ричардсон (4), Пенда (2), Ховард (0).
Денвер: Йокич (34 + 21 подбор + 12 передач), Дж. Мюррей (24), Хардвей (20), Уотсон (15), Джонс (14) – старт; Стротер (13), Валанчюнас (4), Б. Браун (2), Пикет (0).
Атланта – Нью-Йорк – 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30)
Атланта: Оконгву (31 + 14 подборов), Джонсон (20 + 9 подборов + 12 передач), Дэниелс (13 + 8 подборов + 9 передач), Янг (9 + 10 передач + 5 потерь), Рисаше (4) – старт; Александер-Уокер (25), Ньюэлл (12), Крейчи (9), Кеннард (2), Гуе (0).
Нью-Йорк: Таунс (36 + 16 подборов), Брансон (34), Ануноби (15 + 10 подборов), Бриджес (14 + 8 передач), Диавара (5) – старт; Маккаллар (13+8 подборов), Робинсон (6+9 подборов), Кларксон (3), Колик (2).
Майами – Индиана – 142:116 (29:28, 30:32, 39:34, 44:22)
Майами: Виггинс (28), Павелл (23), Ларссон (16+7 передач), Вэйр (15+7 подборов), Митчелл (0) – старт; Хакес (28), Йович (19+7 подборов + 7 передач), Смит (5), Якучионис (4), Джонсон (2), Фонтеккьо (2), Гарднер (0).
Индиана: Сиакам (33 + 7 подборов + 5 потерь), Матурин (25 + 5 потерь), Нембхард (15 + 16 передач), Хафф (11), Ферфи (9 + 7 подборов) – старт; Несмит (9), Джексон (4), Уокер (3), Брэдли (3), Джонс (2), Поттер (2), Томпсон (0), Питер (0).
Миннесота – Бруклин – 107:123 (30:33, 33:29, 23:36, 21:25)
Миннесота: Эдвардс (28 + 7 подборов), Макдениелс (16), Рэндл (13 + 11 передач), Дивинченцо (11 + 6 передач), Гобер (6 + 8 подборов) – старт; Род (13), Диллингем (7), Кларк (6), Хайленд (4), Джузенг (3), Беранже (0), Миллер (0).
Бруклин: Портер (27 + 10 подборов), Клекстон (14), Клауни (11), Дэмин (7), Мэнн (2) – старт; Томас (30), Вольф (11), Шарп (10), Пауэлл (7), Траоре (4), Уилсон (0).
Хьюстон – Кливленд – 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37)
Хьюстон: Дюрент (30 + 7 передач), Смит (15 + 7 подборов), Томпсон (13 + 9 подборов), Исон (9), Адамс (9 + 8 подборов) – старт; Шеппард (18+8 передач + 5 перехватов), Окоги (8), Капелла (4+8 подборов), Дэвисон (3), Грин (3), Финни-Смит (3), А. Холидей (2), Тейт (0).
Кливленд: Митчелл (16 + 6 передач), Мэррилл (13), Гарленд (12), Уэйд (6), Аллен (6) – старт; Тайсон (23+15 подборов), Проктор (7), Брайант (7+7 подборов), Э. Мобли (4), Хантер (2), Портер (2), Болл (2).
Чикаго – Милвоки – 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27)
Чикаго: Вайт (16 + 5 потерь), Вучевич (16 + 7 подборов), Гидди (13 + 7 подборов + 9 передач), Окоро (10), Бузелис (8) – старт; Досунму (11), Коллинз (10+10 подборов), Хертер (7), Смит (6+10 подборов), Джонс (6+6 передач), Уильямс (0).
Милвоки: Я. Адетокумбо (29 + 8 подборов), Роллинз (20 + 7 подборов), Тернер (13), Портер (8 + 9 передач), Грин (6) – старт; Портис (17+11 подборов), Кузма (12), Симс (4), Г. Харрис (3).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!