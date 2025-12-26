Йокич установил новый рекорд результативности для овертайма

Наггетс побеждают Миннесоту, а Йокич ставит рекорд по очкам в OT.

Йокич стал рекордсменом НБА по очкам в овертайме, сообщает Opta Stats.

В рождественском матче против Миннесоты, который закончился победой Наггетс со счетом 142:138, Никола Йокич набрал 18 очков в овертайме.

За матч он всего набрал 56 очков, сделал 16 подборов, 15 ассистов и 2 блок-шота за 42 минуты. Он реализовал 15 из 21 броска с игры, в том числе 4 из 6 трехочковых. Также он стал первым игроком в истории лиги, набравшим 55+ очков, 15+ подборов и 15+ ассистов в одном матче.

Теперь сербский центровой побил рекорд лидера Голден Стэйт Стефена Карри, который в 2016 году набрал 17 очков в дополнительной пятиминутке.

Тем временем Лейкерс в рождественской игре потеряли игрока из-за травмы икроножной мышцы.

