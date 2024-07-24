Аргентина - Марокко: Огляд та результат матчу футбольного турніру Олімпіади-2024 24.07.2024

В рамках открытия футбольного олимпийского турнира встретились сборные Аргентины и Марокко.

Команды демонстрировали открытую игру на встречных курсах. Открыть счет имели возможность, как и аргентинцы, так и марокканцы, впрочем, удалось это именно вторым.

В конце первого тайма один из игроков сборной Марокко ведал пятой пас на Биляля Эль-Ханусса, который прострелил на Суфьяна Рахими, а тот отправил мяч в, по сути, пустые ворота.

В начале второй 45-ти минутки в ворота сборной Аргентины назначили пенальти после просмотра повтора. К 11-метровой точке подошел уже упомянутый форвард арабского Аль-Айна Рахими и оформил на севй счет дубль.

Позже сын Диего Симеоне Джулиано отыграл один мяч, оставив подопечным Хавьера Маскерано много времени для того, чтобы сравнять счет, а может и вырвать победу.

Как потом оказалось, времени было очень много, ведь главный арбитр Гленн Нюберг добавил ко времени второго тайма 15 компенсированных минут, поэтому, по сути, команды сыграли один «экстратайм» и это «альбиселесте» помогло, ведь уже почти в конце матча Аргентина нанесла кучу ударов по воротам Марокко, и как бы ни старался их вратарь Мунир Эль-Каджуи все же мяч влетел в его ворота.

Аргентина - Марокко 2:2

Голы: Симеоне, 68, Медина, 90+15 - Рахими, 45+2, 51

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