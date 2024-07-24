Ирак - Украина: Обзор и результат матча футбольного олимпийского турнира 24.07.2024

В рамках 1-го тура футбольного турнира Олимпиады-2024 Украина встретилась с Ираком.

В течение первого тайма команды не сумели отличиться голом, хотя, у Максима Хланя был хороший момент в конце 45-минутки, но он не переправил мяч в ворота.

Во втором тайме «желто-голубые» достаточно быстро открыли счет. Автором исторического гола стал Валентин Рубчинский.

Впрочем, радовались наши болельщики недолго, ведь через 3 минуты арбитр назначил пенальти в наши ворота и его реализовал Айман Хуссейн, а минут через 20 после этого голом отметился Али Джассим.

На старте компенсированного времени Украина отметилась голом, но мяч перед голевым пасом вышел за пределы поля, поэтому, взятие ворот не засчитали.

Статистика матча футбольного олимпийского турнира Ирак - Украина

Ирак - Украина 2:1

Голы: Хуссейн, 56, Джассим, 75 - Рубчинский, 53

xG: 0.90 - 2.88

Удары: 4 - 11

Удары в створ ворот: 3 - 5

Владение мячом: 43% - 57%

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