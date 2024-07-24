iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ирак - Украина: Обзор и результат матча футбольного олимпийского турнира 24.07.2024

Коллектив Руслана Ротаня с неудачи начал групповой этап.
Сегодня, 22:05
Ирак - Украина / Getty Images
Ирак - Украина / Getty Images

В рамках 1-го тура футбольного турнира Олимпиады-2024 Украина встретилась с Ираком.

В течение первого тайма команды не сумели отличиться голом, хотя, у Максима Хланя был хороший момент в конце 45-минутки, но он не переправил мяч в ворота.

Во втором тайме «желто-голубые» достаточно быстро открыли счет. Автором исторического гола стал Валентин Рубчинский.

Впрочем, радовались наши болельщики недолго, ведь через 3 минуты арбитр назначил пенальти в наши ворота и его реализовал Айман Хуссейн, а минут через 20 после этого голом отметился Али Джассим.

На старте компенсированного времени Украина отметилась голом, но мяч перед голевым пасом вышел за пределы поля, поэтому, взятие ворот не засчитали.

Статистика матча футбольного олимпийского турнира Ирак - Украина

Ирак - Украина 2:1

Голы: Хуссейн, 56, Джассим, 75 - Рубчинский, 53

xG: 0.90 - 2.88
Удары: 4 - 11
Удары в створ ворот: 3 - 5
Владение мячом: 43% - 57%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада ирак

Статьи по теме

"Игрок Ирака 100% нырял": Таловеров прокомментировал эпизод с пенальти после своего фола в матче Олимпиады "Игрок Ирака 100% нырял": Таловеров прокомментировал эпизод с пенальти после своего фола в матче Олимпиады
Рубчинский - автор первого гола в истории олимпийской сборной Украины Рубчинский - автор первого гола в истории олимпийской сборной Украины
Олимпиада-2024: Аргентина проиграла Марокко в скандальном матче, Испания победила Узбекистан Олимпиада-2024: Аргентина проиграла Марокко в скандальном матче, Испания победила Узбекистан
"Очень достойный соперник": Наставник сборной Украины U-19 высказался о предстоящем матче с Францией "Очень достойный соперник": Наставник сборной Украины U-19 высказался о предстоящем матче с Францией
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры23:23
"Очень достойный соперник": Наставник сборной Украины U-19 высказался о предстоящем матче с Францией
Лига конференций22:57
Украинский арбитр будет работать на еврокубковом матче
Олимпийские игры22:39
"Игрок Ирака 100% нырял": Таловеров прокомментировал эпизод с пенальти после своего фола в матче Олимпиады
Олимпийские игры22:38
Рубчинский: Радости сильной нет, потому что мы проиграли
Теннис22:15
Русня попала КАБом по дому известного волонтера и спонсора Свитолиной
Олимпийские игры22:05
Украина сенсационно проиграла Ираку на старте олимпийского турнира по футболу
Европа21:47
Кепа не отправился с Челси в предсезонное турне
Европа21:32
Ветеран Атлетико перешел в турецкий чемпионат
Олимпийские игры21:32
Рубчинский - автор первого гола в истории олимпийской сборной Украины
Олимпийские игры21:05
Олимпиада-2024: Аргентина проиграла Марокко в скандальном матче, Испания победила Узбекистан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK