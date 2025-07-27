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Футбол

Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм

"Лесники" огорчили столичный клуб.
Сегодня, 12:05       Автор: Антон Федорцив
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images

Полузащитник Морган Гиббс-Уайт вряд ли перейдет в лондонский Тоттенхэм этим летом. Хавбек пролонгировал договор с Ноттингемом, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин подписал контракт на 3 года. "Лесники" застраховались от потери Гиббса-Уайта. В частности, Манчестер Сити планировал им заменить бельгийца Кевина Де Брюйне.

Еще далее зашел Тоттенхэм. "Шпоры" даже активировали клаусулу Гиббса-Уайта в размере 60 млн фунтов. Впрочем, Ноттингем пожаловался в АПЛ и пригрозил иском за якобы неправомерное выяснение суммы отступных.

Тем временем украинец Александр Зинченко определился с местом продолжения карьеры.

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