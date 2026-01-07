Довбик вернулся в лазарет Ромы

Форвард сборной Украины Артем Довбик получил новое повреждение. Нападающий итальянской Ромы выбыл по меньшей мере на 2 недели, сообщает Sky Sport.

Украинец травмировался в поединке против Лечче (2:0). Довбик появился со скамейки запасных во втором тайме, забил гол, а затем вынужденно покинул поле. Обследование выявило у него небольшой разрыв мышцы левого бедра.

В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Недавно он вернулся в обойму после мышечной травмы. "Волки" якобы планировали продать или отдать форварда в аренду зимой.

К слову, наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини покорил солидный рубеж по набранным очкам.

