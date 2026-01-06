iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наставнику Довбика покорилось серьезное достижение

Джан Пьеро Гасперини набрал 1000 очков в чемпионате.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини присоединился к топовой компании.

Накануне, напомним, Рома обыграла Лечче в матче, в котором Артем Довбик забил гол и получил травму.

Три очка, завоеванные "волками" стали для Гасперини юбилейными. Специалист стал третьим тренером в трехочковую эпоху, который набрал в чемпионате 1000 очков.

Ранее этой же отметки достигли Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.

Отметим, что три очка за победу в матче в Серии А стали начислять лишь с сезона-1994/95.

Ранее также Фабио Капелло назвал корни проблем сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джан Пьеро Гасперини

Статьи по теме

Тренер Ромы сообщил, когда Довбик сможет вернуться на поле Тренер Ромы сообщил, когда Довбик сможет вернуться на поле
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика "Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик? Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?
Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа00:48
Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута
Европа00:08
Шевченко вместе с другими звездами примет участие в благотворительном матче
Вчера, 23:40
Европа23:40
Ювентус легко разбил середняка чемпионата
Другие страны23:12
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/4 финала
Европа22:50
Наставнику Довбика покорилось серьезное достижение
Европа22:38
Манчестер Юнайтед потратил 100 млн фунтов на тренеров после Фергюсона
Другие22:05
Котовский - победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Украина21:35
Португальский гранд следит за хавбеком украинского клуба
Европа20:58
Довбик помог Роме обыграть Лечче, но получил травму
Европа20:22
Тен Хаг нашел себе новую работу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK