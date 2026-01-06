Наставнику Довбика покорилось серьезное достижение

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини присоединился к топовой компании.

Накануне, напомним, Рома обыграла Лечче в матче, в котором Артем Довбик забил гол и получил травму.

Три очка, завоеванные "волками" стали для Гасперини юбилейными. Специалист стал третьим тренером в трехочковую эпоху, который набрал в чемпионате 1000 очков.

Ранее этой же отметки достигли Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.

Отметим, что три очка за победу в матче в Серии А стали начислять лишь с сезона-1994/95.

