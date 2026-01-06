Капелло назвал главную причину спада сборной Италии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, почему по его мнению сборная Италии так сильно ослабела.

Напомним, что за последние годы "скуадра адзурра" пропустила два чемпионата мира, выиграла Евро-2020, но уже на следующем турнире вылетела в 1/8 финала.

Капелло убежден, что всему виной неверно работающая система подготовки молодежи, которая забивает голову юных футболистов тактикой, забывая о самом футболе.

В стартовом составе Милана играет один итальянец; в Ювентусе – всего два; в Интере – четыре или пять; в Роме – два или три. Вот в чем проблема. С точки зрения будущего у нас не так много возможностей. Система подготовки дала сбой: слишком много тактики и слишком мало футбола. В этом и проблема Италии. Дети в 12 лет уже изучают тактику – зачем так рано? Нужно больше работать с мячом, уметь им владеть и знать азбуку футбола – А, Б, В, Г. Я жил в Испании и наблюдал, что ребятам там нравится постоянно работать с мячом. Техника, техника… Сейчас футбол стал быстрее, и если у тебя нет техники, куда ты пойдешь? Тогда о чем мы вообще говорим – о прессинге?

