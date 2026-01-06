iSport.ua
Капелло назвал главную причину спада сборной Италии

Тренер считает, что проблема кроется в системе.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Фабио Капелло / Getty Images
Фабио Капелло / Getty Images

Известный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, почему по его мнению сборная Италии так сильно ослабела.

Напомним, что за последние годы "скуадра адзурра" пропустила два чемпионата мира, выиграла Евро-2020, но уже на следующем турнире вылетела в 1/8 финала.

Капелло убежден, что всему виной неверно работающая система подготовки молодежи, которая забивает голову юных футболистов тактикой, забывая о самом футболе.

В стартовом составе Милана играет один итальянец; в Ювентусе – всего два; в Интере – четыре или пять; в Роме – два или три. Вот в чем проблема.

С точки зрения будущего у нас не так много возможностей. Система подготовки дала сбой: слишком много тактики и слишком мало футбола. В этом и проблема Италии. Дети в 12 лет уже изучают тактику – зачем так рано? Нужно больше работать с мячом, уметь им владеть и знать азбуку футбола – А, Б, В, Г.

Я жил в Испании и наблюдал, что ребятам там нравится постоянно работать с мячом. Техника, техника… Сейчас футбол стал быстрее, и если у тебя нет техники, куда ты пойдешь? Тогда о чем мы вообще говорим – о прессинге?

Ранее также Пеп Гвардиола прокомментировал неожиданную отставку Рубена Аморима.

