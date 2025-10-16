iSport.ua
Бывший тренер Ромы Капелло о нападении команды Гасперини

Дал оценку форвардам Довбику и Фергюсону.
Сегодня, 08:59       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Капелло / Getty Images
Фабио Капелло / Getty Images

Бывший тренер Ромы, возглавлявший команду с 1999 по 2004 год, Фабио Капелло поделился своим мнением о нынешней команде, вспомнив форвардов Артема Довбика и Эвана Фергюсона.

"Это команда, которая следует за своим тренером и делает всё на поле, чтобы применить игровые принципы Гасперини. Я убеждён, что время поможет команде стать более эффективной в забивании голов".

Также 79-летний специалист вспомнил украинского форварда Довбика:

"Ни Довбик, ни Фергюсон не поражают меня как топ-игроки в нападении, но Гасперини — мастер использования потенциала своих игроков".

Напомним, что Довбик в этом сезоне за Рому забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в семи матчах во всех турнирах.

