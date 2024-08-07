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Ібрагімович розсипався в компліментах Моурінью, порівнявши його з екс-тренером збірної росії

Златан вспомнил период сотрудничества с легендарным португальцем.
Сегодня, 09:25
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович вспомнил времена работы под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью, назвав особенности Жозе.

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Златан сравнил своего бывшего тренера с Фабио Капелло, который в период с 2012 по 2015 возглавлял сборную России:

"Жозе был настоящей машиной. Он вытаскивает из тебя лучше всего. Он такой человек – манипулятор. Он знает, как залезть тебе в голову. Он знает, как с тобой обращаться, независимо от твоего уровня.

Он напоминает мне Капелло. Но в более современной версии. Дисциплина. Жесткий. Интенсивный. Не мягкого типа. Это то, что мне нравится. Помните, откуда я пришел? Моя семья", - цитирует Златана The Athletic.

Напомним, сейчас Жозе Моуринью возглавляет турецкий Фенербахче, с которым борется за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Итальянец Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру.

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