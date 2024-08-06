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"Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи

Златан прекрасно бы показал себя в боевых искусствах.
Сегодня, 21:33
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Легенда шведского и мирового футбола Златан Ибрагимович рассказал, в каких видах спорта кроме футбола он имел бы успехи.

По словам Златана, он был бы прекрасным игроком в любой вид спорта, где надо работать с мячом, или также показывал бы хорошие результаты в боевых искусствах.

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"Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я бы мог себя проявить. Раньше я занимался тхэквондо.

Ноги у меня быстрые, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество в том, что я был 1,97 м ростом, но двигался как человек с ростом 1,60 м.

Я чудо природы. Я не пытаюсь произвести на вас впечатление. Это реальные факты".

Также Ибрагимович сказал, чего ему не хватало в футболе по сравнению с тхэквондо, которым он когда-то занимался.

"Мне нравится адреналин тхэквондо. Мне нравятся поединки. В них чувствуешь себя живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе. Порой мне не хватает ощущения... жизни", - сказал швед в интервью The Athletic.
 

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