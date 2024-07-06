Ибрагимович похвастался катанием на необычном водном аттракционе
Звездный швед показал видео из отпуска.
Бывший нападающий ПСЖ и Милана Златан Ибрагимович показал в соцсетях, как проводит свои летние каникулы.
Шведский футболист похвастался катанием на флайборде в море.
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"Зачем ходить, если можно летать?" - написал Златан.
Напомним, в данный момент Ибрагимович занимает пост спортивного советника в Милана.
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