Ибрагимович похвастался катанием на необычном водном аттракционе

Бывший нападающий ПСЖ и Милана Златан Ибрагимович показал в соцсетях, как проводит свои летние каникулы.

Шведский футболист похвастался катанием на флайборде в море.

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"Зачем ходить, если можно летать?" - написал Златан.

Напомним, в данный момент Ибрагимович занимает пост спортивного советника в Милана.

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