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Златан не сдержал слез во время трогательной церемонии после возвращения в Швецию

Ибрагимович впервые вернулся домой после объявления о завершении карьеры.
Сегодня, 18:55
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В субботу, 8 июня, в рамках товарищеского матча сборная Швеции на своем поле разгромно уступила сборной Сербии со счетом 0:3.

Однако не это стало главным событием для шведов в тот вечер.

Впервые за прошедший год с момента объявления о завершении своей карьеры в Швецию вернулся Златан Ибрагимович.

Выйдя на поле сквозь коридор почета, 42-летний советник президента Милана поднялся на подиум в центральном круге поля и был явно взволнован, когда более 45 тысяч фанатов пели песни своей иконе.

"Я вижу, что вы скучаете по мне… даже на поле. Я тоже скучаю по вам", - цитирует шведа Daily Mail.

Ибрагимович был отмечен за его исторические выступления в составе национальной сборной: за 22 года он провел 122 матча за "сине-желтых", в которых он отметился 62 голами и 25 результативными передачами.

Экс-форвард обратился к болельщикам на стадионе, поблагодарив их за поддержку и призвав молодое поколение никогда не сдаваться, используя его путь как вдохновение.

Ему также показали видео с подборкой ярких моментов в его карьере, а также подарили футболку сборной Швеции с номером 122 в честь количества проведенных матчей.

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Напомним, что к тому же Златан Ибрагимович рекордные 12 раз получал награду "Футболист года в Швеции".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович сборная Швеции

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