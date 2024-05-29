Златан посетил парк дикой природы в Австралии, где нашел себе нового друга
Шведу, похоже, понравилась коала по имени Тед.
Экс-звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович посетил парк дикой природы в Австралии.
Кавершэм Уайлдлайв Парк известен во всем мире, в нем содержатся множество уникальных для Австралии животных.
Nice to meet you, @WestAustralia 👋 I'm Zlatan 😎#WAtheDreamState #SempreMilan pic.twitter.com/0wZW97mIdJ— AC Milan (@acmilan) May 29, 2024
Ибрагимовичу провели немаленькую экскурсию, чтобы он мог ознакомиться со всеми жителями парка, но похоже, больше всего экс-футболиста зинтересовал коала по имени Тед.
Видео с Тедом Златан даже отдельно опубликовал в своем Инстаграме, использовав популярную песню Боба Марли Is This Love.
Ранее также сообщалось, что Хави отказался возглавить азиатскую сборную.
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