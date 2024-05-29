iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Златан посетил парк дикой природы в Австралии, где нашел себе нового друга

Шведу, похоже, понравилась коала по имени Тед.
Вчера, 17:59
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Экс-звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович посетил парк дикой природы в Австралии.

Кавершэм Уайлдлайв Парк известен во всем мире, в нем содержатся множество уникальных для Австралии животных.

Ибрагимовичу провели немаленькую экскурсию, чтобы он мог ознакомиться со всеми жителями парка, но похоже, больше всего экс-футболиста зинтересовал коала по имени Тед.

Видео с Тедом Златан даже отдельно опубликовал в своем Инстаграме, использовав популярную песню Боба Марли Is This Love.

Ранее также сообщалось, что Хави отказался возглавить азиатскую сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович

Статьи по теме

Златан предложил Милану подписать форварда из Бундеслиги Златан предложил Милану подписать форварда из Бундеслиги
Забил и закурил: Ибрагимович эффектно ассистировал известному блогеру в челлендже Забил и закурил: Ибрагимович эффектно ассистировал известному блогеру в челлендже
Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана
"Король королей": Златан присоединился к футбольному проекту легенды Барселоны "Король королей": Златан присоединился к футбольному проекту легенды Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт09:15
IEM Dallas 2024: 9z сенсационно обыграли Vitality, FaZe проиграли Spirit
Европа08:59
"Просто посмотрю матч": Мбаппе высказался о финале Лиги Чемпионов
Другие страны08:37
Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции
Лига конференций07:59
Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков
НХЛ07:21
Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом
Лига конференций01:18
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Лига конференций00:57
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории
Бокс00:48
"Это может стать концом": Уайлдер заговорил о вероятном завершении карьеры
Лига конференций00:44
Олимпиакос выиграл Лигу конференций, обыграв Фиорентину в финале
Бокс00:33
Стало известно, когда у Усика отберут пояс IBF
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK