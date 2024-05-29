Златан посетил парк дикой природы в Австралии, где нашел себе нового друга

Экс-звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович посетил парк дикой природы в Австралии.

Кавершэм Уайлдлайв Парк известен во всем мире, в нем содержатся множество уникальных для Австралии животных.

Ибрагимовичу провели немаленькую экскурсию, чтобы он мог ознакомиться со всеми жителями парка, но похоже, больше всего экс-футболиста зинтересовал коала по имени Тед.

Видео с Тедом Златан даже отдельно опубликовал в своем Инстаграме, использовав популярную песню Боба Марли Is This Love.

Ранее также сообщалось, что Хави отказался возглавить азиатскую сборную.

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