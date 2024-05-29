Хави отказался возглавить азиатскую сборную

Испанец пока не намерен работать в новой команде.

Хави мог стать тренером сборной Южной Кореи. Об этом сообщает издание As.

На прошлой неделе Барселона сообщила о разрыве контракта с испанец. В январе он объявил об уходе, после чего интерес к нему проявил Аякс, но переговоры не увенчались успехом.

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Далее Хави отказался возглавить сборную Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года. Его кандидатуру также рассматривали Милан и Манчестер Юнайтед.

Напомним, тренер решил взять годичный перерыв и пока не определился с будущим местом работы.

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