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Хави высказался о своем увольнении из Барселоны

Испанец с понимаем отнесся к случившемуся.
26 мая, 12:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о решение руководства уволить его.

"Я разговаривал с президентом, он рассказал мне о причинах, побудивших его принять решение о необходимости перемен.

Все, что я могу сделать, – это принять и уважать его выбор. Он тот, кто принимает решения в клубе. Мы пожали друг другу руки, обнялись и пожелали всего наилучшего. Теперь я буду еще одним болельщиком на трибунах".

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"Решение было принято с учетом интересов клуба, потому что они считают, что необходимо сменить направление.

Я остаюсь мотивированным, голодным и амбициозным до сих пор. Я верю в команду, в то, что мы могли добиться больших успехов с помощью небольших изменений, но этому не суждено было случиться", – сказал испанец в интервью ESPN.

Вероятно, новым главным тренером Барселоны станет Ханс-Дитер Флик, ранее работавший в Баварии и сборной Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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