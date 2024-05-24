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Президент Барселоны проигнорировал сообщение Хави перед его увольнением

Судя по всему, отношения между президентом и тренером вряд ли можно назвать дружескими.
Вчера, 22:05
Жоан Лапорта и Хави Эрнандес / Getty Images
Жоан Лапорта и Хави Эрнандес / Getty Images

Барселона приняла решение все-таки расстаться с главным тренером Хави Эрнандесом по окончанию нынешнего сезона.

Однако прощание 44-летнего испанца с каталонским клубом нельзя назвать самым приятным и гладким.

Как сообщает Goal, незадолго до своего увольнения Хави написал президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте через WhatsApp, чтобы прояснить свое будущее. Но ответа от него тренер так и не получил.

Позже Лапорта встретился с Хави в тренировочном центре Барселоны и сообщил, что состоится импровизированное заседание, к которому присоединятся Деку, Рафа Юсте и помощник тренера Оскар Эрнандес.

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На встрече руководство клуба объявило братьям Эрнандес, что это будет их последний сезон в клубе.

Напомним, что после увольнения Хави Эрнандес опубликовал прощальный пост, в котором поблагодарил всех причастных за два с половиной года, что он провел во главе Барселоны.

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