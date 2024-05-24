Тренер Севильи - об увольнении Хави: Как же плохо Барселона относится к своим легендам
Главный тренер Севильи Кике Санчес Флорес высказался об увольнении Хави из Барселоны.
"Я не должен этого говорить... Но как же плохо Барселона относится к своим легендам.
Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются".
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"Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.
Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам", – сказал испанец в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, Севилья примет на своем поле Барселону. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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