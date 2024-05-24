Тренер Севильи - об увольнении Хави: Как же плохо Барселона относится к своим легендам

Будущий оппонент каталонцев недоволен ситуацией вокруг своего коллеги.

Главный тренер Севильи Кике Санчес Флорес высказался об увольнении Хави из Барселоны.

"Я не должен этого говорить... Но как же плохо Барселона относится к своим легендам.

Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются".

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"Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам", – сказал испанец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, Севилья примет на своем поле Барселону. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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