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Тренер Севильи - об увольнении Хави: Как же плохо Барселона относится к своим легендам

Будущий оппонент каталонцев недоволен ситуацией вокруг своего коллеги.
Сегодня, 16:48
Кике Санчес Флорес / Getty Images
Кике Санчес Флорес / Getty Images

Главный тренер Севильи Кике Санчес Флорес высказался об увольнении Хави из Барселоны.

"Я не должен этого говорить... Но как же плохо Барселона относится к своим легендам.

Просто ужасная полоса. С Куманом, Месси, с Хави сейчас, как плохо они обращаются".

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"Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между менеджерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам", – сказал испанец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, Севилья примет на своем поле Барселону. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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