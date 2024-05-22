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Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб

Араухо попал в крайне непростую ситуацию.
Сегодня, 20:25
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Рональд Араухо, возможно, больше не сыграет за Барселону. Об этом сообщает Diario Sport.

Участие защитника в последнем матче Ла Лиги против Севильи под вопросом из-за дискомфорта в колене. Хави решил не рисковать здоровьем игрока.

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Также сообщается, что этим летом Араухо может покинуть клуб. Бавария уже сделала ему официальное предложение, а Астон Вилла тоже заинтересована в его подписании.

Хави и спортивный директор Барселоны Деку хотят сохранить защитника, но решающим фактором станет финансовое положение клуба. Сам Араухо также хочет остаться, но не исключает других вариантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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