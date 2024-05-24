Официально: Барселона уволила Хави
Каталонский клуб снова передумал касаемо своего тренера.
Барселона приняла решение уволить своего главного тренера Хави. Об этом клуб сообщил в соцсетях.
Испанский специалист, который совсем недавно передумал покидать "сине-гранатовых", был отправлен в отставку по решению президента Жоана Лапорты.
▶ FC Barcelona official statementhttps://t.co/yJRoC1n9YS— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2024
Напомним, Хави проработал в каталонском клубе с 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии.
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