Хави - на выход? Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии

Каталонцы, кажется, нашли себе нового тренера.

Бывший тренер Баварии Ханс-Дитер Флик заменит Хави на посту главного тренера Барселоны. Об этом сообщает издание As.

Спортивный директор Деку и член спортивной комиссии Боян Кркич встретились с наставником в Лондоне и достигли принципиальной договоренности о двухлетнем контракте.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта всегда был поклонником немецкой тренерской школы, и Флик был его фаворитом. Важную роль в переговорах сыграл агент Пини Захави.

При этом, каталонцы еще не сообщили Хави о предстоящем увольнении – это запланировано на следующую неделю. Совет директоров клуба утвердит отставку испанца в следующий четверг.

Окружение Хави сообщает, что он готов уйти и отказаться от части компенсации, если клуб выплатит зарплату его тренерскому штабу.

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