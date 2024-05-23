Хави - на выход? Барселона согласовала контракт с бывшим тренером Баварии
Бывший тренер Баварии Ханс-Дитер Флик заменит Хави на посту главного тренера Барселоны. Об этом сообщает издание As.
Спортивный директор Деку и член спортивной комиссии Боян Кркич встретились с наставником в Лондоне и достигли принципиальной договоренности о двухлетнем контракте.
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Президент Барселоны Жоан Лапорта всегда был поклонником немецкой тренерской школы, и Флик был его фаворитом. Важную роль в переговорах сыграл агент Пини Захави.
При этом, каталонцы еще не сообщили Хави о предстоящем увольнении – это запланировано на следующую неделю. Совет директоров клуба утвердит отставку испанца в следующий четверг.
Окружение Хави сообщает, что он готов уйти и отказаться от части компенсации, если клуб выплатит зарплату его тренерскому штабу.
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