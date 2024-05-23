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Барселона сообщила Хави об увольнении - El Chiringuito TV

Каталонцы вновь передумали по поводу тренера на следующий сезон.
Сегодня, 12:10
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави может покинуть команду в ближайшее время.

Инсайдер Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV заявил, что следующим наставником команды станет Ханс-Дитер Флик.

Хави уже сообщили о том, что он не будет руководить командой после окончания сезона. Напоминм, Хави зимой объявил о своем уходе, но затем специалист изменил свое решение. Сейчас же руководство клуба вновь хочет уволить Хави.

Главным инициатором прощания с Хави является спортивный директор Деку. Именно он проводил переговоры с Фликом.

Отметим, что немец приостановил переговоры с другими клубами ради Барселоны.

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