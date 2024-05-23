iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Флик приостановил переговоры с другими клубами ради Барселоны

Немецкий специалист обозначил свои приоритеты.
Сегодня, 00:31
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Ханс-Дитер Флик отдает предпочтение сотрудничеству с Барселоной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бывший тренер Баварии прекратил переговоры с другими клубами и ждет дальнейших шагов от каталонцев. Пока он не принял предложение Челси.

Читай также: Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб

Флик приоритетно рассматривает работу в Барселоне и готов возглавить команду в случае увольнения Хави.

Тем не менее, несмотря на слухи о встрече с менеджерами Барселоны, источники из Mundo Deportivo отрицают, что стороны общались в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

Статьи по теме

Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии Барселона сегодня проведет переговоры с бывшим тренером Баварии
Барселона без проблем обыграла Райо Вальекано Барселона без проблем обыграла Райо Вальекано
Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:00
Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы
Лига Европы00:51
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Европа00:38
Гасперини - о первом трофее в карьере: Я не стал лучшим тренером от этого
Европа00:31
Флик приостановил переговоры с другими клубами ради Барселоны
Европа00:17
Аталанта прервала рекордную беспроигрышную серию Байера
Лига Европы00:16
Лига Европы-2023/24: Аталанта - чемпион
Лига Европы00:10
Кубок Лиги Европы стал вторым трофеем Аталанты в истории
Вчера, 23:56
Лига Европы23:56
Сказка - все: Аталанта разгромно обыграла Байер в финале Лиги Европы
Бокс23:53
Бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри
Европа23:50
Бавария находится в шаге от назначения бывшего защитника Манчестер Сити на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK