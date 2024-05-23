Флик приостановил переговоры с другими клубами ради Барселоны

Ханс-Дитер Флик отдает предпочтение сотрудничеству с Барселоной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бывший тренер Баварии прекратил переговоры с другими клубами и ждет дальнейших шагов от каталонцев. Пока он не принял предложение Челси.

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Флик приоритетно рассматривает работу в Барселоне и готов возглавить команду в случае увольнения Хави.

Тем не менее, несмотря на слухи о встрече с менеджерами Барселоны, источники из Mundo Deportivo отрицают, что стороны общались в Лондоне.

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